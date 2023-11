[Statut spécial de Touba 2/3] Touba et la politique : des rapports tumultueux

Si Touba n’a pas, dans les textes, un statut spécial, la ville a quand même ses spécificités. De la liste unique durant les élections locales au bannissement des activités politiques dans la ville sainte par le Khalife, Serigne Mountakha Mbacké, les rapports entre Touba et la politique ne sont pas toujours lisses.



Touba a été fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Avec ses disciples, il a construit l'une des plus grandes villes religieuses du pays. Ces dernières années, la cité religieuse a connu une nette expansion. Son poids électoral est donc non négligeable en plus de la dimension affective avec la confrérie mouride. C’est l’une des explications du défilé des hommes politiques dans la ville notamment à chaque veille d’échéances électorales. Si durant les élections présidentielle et législatives, les politiques dictent leur loi, aux élections locales, le Khalife de Touba montre toute son autorité. La seule liste qui part en compétition est celle de l’autorité religieuse. En termes clairs, le Khalife désigne lui-même le maire de la ville.



Aux origines de la liste unique



Cette pratique date de 1976 soit quatre années après l’entrée en vigueur de la décentralisation avec la mise en place des Collectivités territoriales. Alors Khalife de Serigne Touba, Serigne Abdou Ahad Mbacke avait accepté que Touba Mosquée soit une collectivité à condition de n’avoir qu’une seule liste, la politique étant interdite dans la ville sainte. En plus, la personne qui sera à la tête est choisie par le Khalife lui-même ou la personne déléguée à cette tâche.



La parité bannit à Touba



Cet accord tacite, unique en son genre, s’accommode aux lois de la République. Chose qui n’est pas près de changer. En atteste l’application de la loi sur la parité. En 2010, le Sénégal promulgue la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme. Mais à Touba, au nom de la religion, les femmes n’ont pas voix au chapitre quand il s’agit d’occuper un poste de responsabilité. « Il y a des championnes à Touba. Des femmes qui s’engagent dans le cadre de la participation politique mais elles sont confrontées au patriarcat » témoigne la directrice exécutive de JGEN, une association qui milite pour le respect des droits de la femme, Maïmouna Astou Yade. Selon elle, c’est à l’Etat de prendre ses responsabilités afin de faire respecter les lois mises en place sur tout le territoire.



