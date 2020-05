Covid-19 au Sénégal : 10e décès, 89 nouveaux cas positifs et 6 patients en réanimation

Le Sénégal s'est réveillé, ce lundi 4 mai avec un 10e décès lié au Covid-19. Le défunt âgé de 58 a rendu l'âme, précisément à 6 heures, à l'hôpital Principal de Dakar, selon les services de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale.





Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a également annoncé une augmentation considérable du nombre de malades hospitalisés.





Faisant le point sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans le pays, elle a annoncé que sur 807 tests effectués 89 sont revenus positifs.





Ainsi, ces résultats des examens virologiques du communiqué numéro 64 ont fait état d'un taux de positivité de 11, 02%.





Les patients proviennent de 86 cas contacts suivis par les services du ministère et 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina (Dakar) et Mbour qui ont respectivement 2 et 1 cas.





Pis, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a encore signalé 6 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar Fann.





La bonne nouvelle de ce document est la guérison de 43 patients hospitalisés. Ces derniers ont été contrôlés négatifs à deux reprises.





En sus, indique-t-elle, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.





Le Sénégal, a répertorié, à ce jour, 1271 cas positifs au coronavirus. Ils sont 415 cas guéris, 10 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 845 patients suivis dans les hôpitaux.





Sur ce, la Directrice de la Santé a insisté sur le respect des mesures barrières que sont celles preventives individuelles et collectives.