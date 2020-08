Covid-19 au Sénégal : 3 nouveau décès, 64 tests positifs et 45 patients en réa

Le coronavirus ne recule pas au Sénégal. Ce lundi 24 août, les résultats des examens virologiques ont établi 64 nouveaux tests positifs. Ceci, sur un échantillon de 812 tests. Ainsi, un taux de positivité de 7,88 % est noté.







Selon le Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a lu le communiqué numéro 176 de ce jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, ces nouveaux cas positifs au coronavirus sont détectés chez 36 cas contacts suivis par les services dudit ministère. Les 28 autres sont issus de la transmission communautaire et sont recensés dans les communes ou quartiers suivants : Dakar-Plateau (3), Kédougou (2), Liberté 6 (2), Richard-Toll (2), Ziguinchor (2), Castors (1), Île de Gorée (1), Hlm (1), Kaolack (1), Kolda (1), Liberté 5 (1), Maristes (1), Mbao (1), Mbour (1), Mermoz (1), Ngor (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1), Sédhiou (1), Sicap Foire (1), Sokone (1) et Pout (1).





Le Directeur de la Prévention de faire savoir que les cas graves ont encore augmenté. Sur ce, Dr Ndiaye a signalé 45 malades qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





140 patients guéris





Pire, 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 23 août par dans des structures sanitaires du pays.





Cependant, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison de 140 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Depuis le 2 mars dernier, date de l’introduction du coronavirus au Sénégal, 13013 cas positifs ont été répertoriés. Ils sont répartis entre 8595 guéris, 272 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4145 patients sous traitement.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté, ainsi, les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Les autorités sanitaires d’insister sur le port correct du masque. Qu’il soit bien placé et couvrant la bouche et le nez. Egalement, elles ont demandé aux citoyens de garder les mains toujours propres en les lavant fréquemment avec de l’eau et du savon ou utiliser des gels hydro-alcooliques.