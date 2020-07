Covid-19 : 3 nouveaux décès, 126 tests positifs, 2 cas importés à l'AIBD et 37 patients en réa

L’épidémie du coronavirus continue de s’aggraver au Sénégal avec 3 nouveaux décès enregistrés hier mardi 14 juillet. Pis, les cas communautaires ont augmenté considérablement. Faisant la lecture du communiqué numéro 136 du jour sur l’évolution de la maladie Covid-19 sur la carte sanitaire du pays, le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré, ce mercredi 15 juillet, que sur un échantillon de 804 tests virologiques réalisés, 126 nouvelles contaminations ont été signalées (contre 45 cas positifs recensés mardi 14 juillet). Soit un taux de positivité de 15,67% contre 5,89% notifié hier.





Ces nouveaux malades proviennent de 90 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale, de 2 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aidb) et de 34 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ziguinchor (6), Popenguine (3), Cambérène (2), Tivaouane au quartier Keur Mallé (2), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Mbao (2), Touba (2), Pout (2), Derklé (1), Dieuppeul (1), Guédiawaye (1), Liberté 3 (1), Liberté 6 (1), Khombole (1), Maristes (1), Ouest Foire (1), Passy (1), Rufisque (1) et Saint- Louis (1).





34 cas issus de la transmission communautaire et 2 cas importés





Un cas grave de plus est pris en charge. Ce qui porte actuellement le nombre de patients admis dans les services de réanimation à 37.





Par ailleurs, le Directeur de la Prévention a annoncé la guérison de 25 cas qui étaient hospitalisés. Il ajoute que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie de Covid-19 au Sénégal, 8369 cas positifs ont été enregistrés. Ils sont 5605 guéris, 153 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2610 malades sous traitement actuellement.