2e Rencontre trimestrielle de la BCEAO : La situation du système bancaire sénégalais jugée satisfaisante

Ce jeudi 14 juillet s’est tenue par visioconférence la deuxième rencontre trimestrielle de l’année 2022 entre le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal Ahmadou Al Aminou Lo et les directeurs généraux des établissements de crédits. La réunion a été marquée par les présences de Bocar Sy, président de l’association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEFS), des Directeurs Généraux des banques et établissements financiers ainsi que du Directeur Exécutif de l’APBEFS.





Il était question de revenir sur l’état du système bancaire national impacté par la guerre en Ukraine avec des répercussions sur les activités économiques et se caractérise par une dynamique de l’inflation. D’un point de vue global, la situation du système bancaire, à la fin du mois de mars, est jugée « satisfaisante ». « Les crédits ont progressé, en glissement annuel, de 714,3 milliards (+13,9%) se situant à 5.861,6 milliards. Sur le premier trimestre de l’année 2022, comparativement à fin décembre 2021, les emplois bancaires se sont inscrits en hausse de 283,6 milliards (+3,3%) répartis entre les crédits à la clientèle (+176,6 milliards ; +3,1%) et les autres emplois (+107,1 milliards ; +3,6%). La qualité du portefeuille s’est améliorée, le taux brut de dégradation du portefeuille ressortant à 11,3% à fin mars 2022 contre 13,3% en mars 2021. Le taux net de dégradation se chiffre à 3,9% au 31 mars 2022 », détaille le document de la BCEAO exploité par Seneweb.





Sur le plan prudentiel, la note renseigne que la situation du système bancaire est ressortie globalement conforme en ce qui concerne les principaux ratios, notamment ceux relatifs à l’adéquation des fonds propres. De ce fait, les Directeurs Généraux des établissements de crédit ont relevé les défis liés à la prochaine étape finale du calendrier de transition vers les normes prudentielles de Bâle 2 et Bâle 3, en particulier la cible à respecter en 2023 au titre du ratio de division des risques. Ils ont également souligné les facteurs de risques sur l’exploitation du système bancaire au regard de l’environnement économique et financier, notamment le ralentissement de la croissance économique, les perturbations affectant les activités de certaines entreprises, les pressions sur les finances publiques ainsi que la hausse imprimée par la BCEAO à ses taux directeurs.





Le directeur national a exhorté les établissements de crédit à exploiter les relais de croissance de leur activité que constituent le Dispositif de soutien au financement des PME/PMI de la Banque Centrale, le Programme d’Accélération Compétitivité et Emplois (PACE) du Plan d'Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) du Plan Sénégal Emergent (PSE) et le programme “100.000 logements” initié par l’Etat du Sénégal.





Lors des échanges au cours de la rencontre, les Directeurs Généraux des établissements de crédit ont formulé des propositions en direction de la BCEAO et du Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) en vue d’un usage accru des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) par la clientèle auprès des marchands.





Aussi, le calendrier de mise en œuvre du projet d’interopérabilité des services financiers numériques dans l’UMOA, dont les tests de recettes sont prévus à fin décembre 2022, a fait l’objet de rappels aux Directeurs Généraux des établissements de crédit en les invitant à participer activement aux travaux dans le strict respect du chronogramme défini.