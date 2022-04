500 entreprises africaines les plus performantes : Une seule compagnie sénégalaise dans le Top 100

Une entreprise Sénégalaise dans le Top 100 Africaines

L’hebdomadaire Jeune Afrique a dévoilé son traditionnel classement des 500 entreprises les plus performantes en 2022. Le magazine panafricain relève d’abord que les entreprises continentales ont été durement touchées par les effets de la pandémie : “La 23e édition du Top 500 porte les stigmates de la pandémie. Ce classement exclusif fondé sur les performances de 2020 – on était alors au plus fort de la pandémie – le reflète. Les grandes entreprises ont subi un choc inédit, qui a fait passer le chiffre d’affaires cumulés des 500 premières d'entre elles, sous la barre des 600 milliards de dollars, une première depuis 2016”.





L’entreprise algérienne Sonatrach est en tête d’un classement largement dominé par les sociétés sud-africaines.