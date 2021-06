Accès au marché public : L'appel pressant de l'entreprise Ecotra à l’Etat

L’entreprise sénégalaise Ecotra, qui s’active dans le domaine du BTP (bâtiment et travaux publics), a organisé, ce jeudi 10 juin, un point de presse dans ses locaux, pour déplorer les difficultés qu’elle rencontre lors des attributions des marchés publics.





En effet, ses employés ont manifesté leur mécontentement par rapport à la faveur faite aux entreprises étrangères lors des appels d'offres lancés par l’Etat, dans le cadre du marché public.





«Ecotra a fait, à ce jour, un investissement à hauteur de 77 milliards de F Cfa en équipements (engins, camions, logistiques, véhicules et des équipements industriels) autour de l’activité du bâtiment et des travaux publics. Ecotra fait travailler 800 employés dont plus de 500 permanents, avec une masse salariale mensuelle de 500 millions de F Cfa, et est le partenaire de 1 800 fournisseurs dont les deux tiers sont sénégalais».





Et de poursuivre : «En 2019, l’entreprise a eu un chiffre d'affaires de 52 milliards de F Cfa. Aujourd’hui, Ecotra a un portefeuille de travaux publics de 180 milliards de F Cfa», a renseigné le directeur général d’Ecotra, Alpha Samb.





«Tout cet investissement et ces efforts faits par Monsieur Abdoulaye Sylla (PDG Ecotra) pour contribuer au développement de ce pays, doivent être un exemple pour l’ensemble des Sénégalais et un exemple que doit soutenir et appuyer l’Etat du Sénégal», a-t-il fait savoir.





Les employés d’Ecotra, par la voix de leur directeur général et des avocats de l’entreprise (Maitres El Hadj Diouf, Demba Ciré Bathily, Assane Dioma Ndiaye, Babacar Cissé et Aly Fall) sont frustrés par le fait que les entreprises sénégalaises ne sont pas privilégiées par l’Etat.





«C’est pourquoi nous nous sommes sentis frustrés par des décisions autour de l’accès au marché à travers les appels d'offres», s’est désolé Alpha Samb.





Après avoir été écartée injustement, Ecotra a d’ailleurs saisi la Cour suprême afin d’élucider quelques critères concernant l’attribution d’un marché. «Ce qui nous réunit aujourd’hui fait suite à un recours que nous avons introduit relatif à l’exécution d’un marché qu’on a confiée à une autre entreprise internationale. Nous avons contesté le processus auprès de la Cour suprême, qui nous a donné raison dans notre contestation», s’est réjoui le directeur général.





Toutefois, Alpha Samb appelle l’Etat et les partenaires financiers «à l’appui, au soutien et surtout à l’accompagnement des Sénégalais qui s’investissent, qui croient au Sénégal et à l’Afrique».





Maître Demba Ciré Bathily pense, quant à lui, que l’Etat doit également promouvoir les entreprises nationales. «Aujourd’hui, dans beaucoup de pays, il y a une préférence nationale, c'est-à-dire quand, dans le cadre d’un marché, les nationaux peuvent le faire, on les favorise. Au Sénégal, non seulement on ne favorise pas les nationaux, mais on crée des critères artificiels pour écarter les nationaux qui peuvent le faire. Les entreprises étrangères ne créent pas d’emplois permanents ; l’ensemble des bénéfices est rapatrié».





Les employés déplorent aussi la création d'une entreprise qui a presque le même nom que leur entreprise, dans le but de décrédibiliser Ecotra.