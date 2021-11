Accord partenariat UE- Sénégal : Le Sénégal bénéficie du système TSA au marché Européen

Accord de Partenariat (TSA) entre l'UE et le Sénégal

L’Union européenne, à travers son projet GSP Hub, a organisé un atelier sur l’accord TSA (Tout sauf les armes). Cet accord de partenariat avec comme thème : Exporter vers l’UE en utilisant les préférences commerciales, vise à offrir aux pays les moins avancées (PMA), la possibilité d’exporter des produits dans le marché européen, à l’exception des armes et des munitions.





Co-présidée par l’ambassadrice de l'Union Européenne, Irene Mingasson et le secrétaire général du ministre du Commerce, Samba Ndao, près de 80 participants ont assisté à cet atelier.





Selon l’ambassadrice, ce schéma de préférence généralisé régit les relations entre le Sénégal et l’Union européenne. "C’est un système qui se décline pays par pays à travers des modalités adaptées aux besoins des pays respectifs, en particulier les PMA (Pays moins avancés) pour faciliter l’accès de ces pays au marché européen", a-t-elle expliqué.





Ainsi, le Sénégal va bénéficier du système TSA, autrement dit, accéder au marché européen sans droits et sans quotas tout à fait librement. « Actuellement, 70% des produits exportés du Sénégal peuvent bénéficier de ce régime », renseigne-t-elle.





En termes de qualité et de standard, Irène Mingasson invite les pays comme le Sénégal, à se comprendre sur le processus de certification et de normalisation et à la diversification de la production afin de maximiser les avantages de l’arrangement TSA de l’UE. « Il faut aussi travailler ensemble à ce que l’économie se diversifie localement », préconise-t-elle.





Pour sa part, le secrétaire général du ministre du Commerce, Samba Ndao, s’est félicité du dynamisme de la coopération UE-Sénégal. Ainsi, « pour booster ses exportations » d’après le représentant du ministre, « le Sénégal va profiter de ce système référentiel pour développer les relations commerciales ». entre les deux entités





Mais, il estime que le quota de ces produits au marché européen, repose sur une connaissance des préférences commerciales. A titre d’exemple, ceci concerne essentiellement le secteur de la pêche (poissons), les fruits et légumes (mangues) qui ont fait un grand bond en avant.