Alla Dieng, Président Unacois Yessal : «60 dossiers de projets industriels n’attendent qu’un financement»

Unacois Yessal présente des projets économiques

L’industrialisation du Sénégal est un impératif pour atteindre le développement. Les économistes sénégalais s’y accordent. Et pour répondre à cet élan, le regroupement des commerçants sénégalais, Unacois Yessal, entend diversifier son offre à travers des projets d’industries.





D’ailleurs, a indiqué le président de l’Unacois Yessal Alla Dieng, qui était l’invité de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm, une soixantaine de dossiers seraient en attente de financement.





«Nous n’avons pas la même orientation que l’Unacois Diappo. D’abord, Yessal, c’est l’innovation reliée avec le commerce digital, puisque nous sommes dans cette ère. Notre particularité, c'est que nous pensons qu’il est temps que les commerçants changent de stratégie, en devenant des producteurs», souligne-t-il d’emblée pour rompre avec la vision de Diappo, l’autre branche issue de la scission.





«Nous disons que nous devons protéger, soutenir le produit sénégalais. Ce discours n’est pas partagé par tous les commerçants. Il y a des gens qui ne veulent qu’importer, avoir des bénéfices et rentrer chez eux, construire leurs immeubles... On s’est dit oui, ça c’est bien, mais on peut faire mieux», analyse-t-il sur le plateau d’«Objection».





Pour Alla Dieng, parmi les produits que les commerçants sénégalais importent, «il y en a qu’on peut produire ici à travers un transfert de technologie, un accompagnement de l’Etat etc.».





«On a vu que le Sénégal importe trop, produit peu et n’exporte pratiquement pas. Nous voulons que cette donne change. C’est la feuille de route de l’Unacois Yessal», indique-t-il.