Amadou Hott : « Sur 1368 milliards de valeur ajoutée créée, seuls 100 milliards repartent à l’étranger »

Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott a corrigé hier à l’assemblée nationale, une bonne vieille critique collant à l’économie sénégalaise un caractère fortement extravertie qui plombe son développement. Hott bat en brèche ces « idées préconçues » qui, selon lui, ne reposent sur aucune preuve. Mieux, indique le ministre statistique à l’appui, « l’économie sénégalaise n’est pas du tout extravertie ».







« Je voudrais profiter de cette tribune pour régler cette idée préconçue qui consiste à dire que notre économie est extravertie, qu’elle est contrôlée par les multinationale etc. je vais vous donner des chiffres. En 2018, sur toutes les grandes entreprises (dont le chiffre d’affaire dépasse 1milliard) suivies par l’Ansd, 26% seulement de ces entreprises sont contrôlées par des privés étrangers. 74% de ces grandes entreprises sont contrôlées par le privé national, soit directement par des hommes et des femmes d’affaire soit par la bourse. Parce que certaines de ces entreprises dont la Sonatel dont Boa par exemple sont cotées en bourse et des sénégalais et sénégalaises sont actionnaires », informe le ministre.





Avant d’ajouter que : « ces entreprises ont créé une valeur ajoutée de 1368 milliards. 528 milliards sur ces 1368, ont été utilisés pour payer des salaires d’hommes et de femmes de ce pays. Ces 26% d’étrangers ont payé 218 milliards d’impôts sur les facteurs de production (impôts sur salaires, taxes, et autres). Des centaines de milliards ont été payé à la Tva et autres taxes. En 2018 si vous prenez toutes les entreprises étrangères, le total de dividende payé c’est 229 milliards ».





Par conséquent, souligne Amadou Hott, « cela signifie que sur une valeur ajoutée de 1368 milliards, il n’y a que 100 milliards qui sont sortis du pays en dividende. Ce n’est même pas 10% de la valeur ajoutée créée ».