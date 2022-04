AN 10 : DEMBA MOUSSA DEMBÉLÉ NOTE L’ACTION ÉCONOMIQUE DE MACKY SALL

l'Economiste Demba Moussa Dembelé note la politique économiques de Macky Sall

Dix ans après l’entrée en fonction de Macky Sall, Seneweb dresse le bilan du chef de l’État dans certains secteurs stratégiques. Nous avons donné la parole à l’économiste, Demba Moussa Dembélé, pour évaluer, notes à l’appui, la politique économique de Macky Sall.





Politique d’emploi : 2/20





“Il n’y a aucune stratégie cohérente de la politique d’emploi au Sénégal”





“Échec total. Les derniers chiffres de l’ANSD montrent l’aggravation du chômage, surtout pour les jeunes. A 24,5% de taux de chômage, c’est un actif sur quatre qui ne trouve pas de travail. D’ailleurs, les chiffres officiels ne reflètent pas tout à fait la réalité. Les raisons de cet échec sont multiples. D’abord, il n’y a aucune stratégie cohérente de la politique d’emploi au Sénégal. On crée des structures par-ci par-là qu’on confie à des politiciens qui s’en servent pour s’enrichir ou promouvoir leur carrière politique. Ensuite, il n’y a pas d’analyse sérieuse de l’échec de ces structures pour essayer de proposer des correctifs profonds et durables. Enfin, il y a un manque de volonté politique manifeste de regarder le problème en face et de l’affronter avec courage et détermination. Il a fallu l’explosion sociale de mars 2021 pour que le président Macky Sall dise qu’il a « compris » les jeunes et décide de consacrer 450 milliards de francs CFA sur trois ans pour essayer de résoudre le problème du chômage. On est tenté de dire, « trop tard et trop peu » ! Le chômage au Sénégal est un problème structurel et complexe, qui ne peut être réglé par des palliatifs, surtout par un régime à deux ans de la fin de son mandat !”





Infrastructures : 12/20





“L’un des rares secteurs où le régime a un bilan assez positif”





“L’un des rares secteurs où le régime a un bilan assez positif. Mais ce bilan souffre de deux limitations. La première est liée au fait que ce sont des entreprises étrangères qui gagnent les marchés au détriment des entreprises nationales. La seconde limitation est liée aux coûts de ces infrastructures, qui soulèvent de sérieuses interrogations, quand on les compare aux coûts moins élevés observés dans d’autres pays africains. On pourrait ajouter une autre limitation, qui est la gestion de ces ouvrages par des entreprises étrangères. Cas du TER, de l’Autoroute à péage et du BRT !”





Souveraineté économique : 0/20





“Dans ce domaine, on dirait même qu’il y a du recul par rapport aux tentatives du régime du président Wade”









Échec total. Dans ce domaine, on dirait même qu’il y a du recul par rapport aux tentatives du régime du président Wade. Les secteurs-clés de l’économie sénégalaise sont entre les mains des entreprises étrangères, notamment françaises. Le secteur extractif est exploité par des multinationales occidentales. Le secteur bancaire est presque totalement sous contrôle du capital étranger. On observe la même chose dans le secteur de l’agro-alimentaire, à quelques exceptions près. Dans le secteur des télécommunications, la SONATEL, filiale de France Télécom, se comporte comme un Etat dans l’Etat !





“Il n’y a jamais eu la volonté politique de rompre avec les politiques de dépendance dans tous les domaines”





En dehors des contrôles signalés ci-dessus, il y a deux obstacles de taille sur le chemin de la souveraineté économique. L’un de ces obstacles est le rôle que jouent des institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales du gouvernement. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est lié au FMI par l’Instrument de soutien aux politiques économiques (ISPE), ce qui permet à cette institution de dicter les politiques macroéconomiques du pays. Ce sont toutes des politiques néolibérales qui accentuent la dépendance du pays et son contrôle par le capital étranger. Le second obstacle sur le chemin de la souveraineté économique est la soumission au franc CFA, une monnaie française en circulation au Sénégal et dans les autres anciennes colonies françaises.





En réalité, il n’y a jamais eu la volonté politique de rompre avec les politiques de dépendance dans tous les domaines. Dès lors, il n’y a aucune possibilité d’aller vers la souveraineté économique.





Agriculture : 10/20





“La politique agricole n’a pas atteint les objectifs majeurs projetés”





On se souvient que Macky Sall avait annoncé l’atteinte de la souveraineté en riz en 2017. Ce que des membres des organisations paysannes et des experts avaient contesté. Les faits leur ont donné raison, car on attend toujours cette souveraineté en riz! Les campagnes agricoles se suivent et se ressemblent. Elles sont toujours marquées par des récriminations de la part des producteurs au sujet du prix au producteur et de l’écoulement de leur production.





Si quelques progrès ont été observés çà et là, dans le cadre du Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS)- le volet agricole du PSE- il reste que la politique agricole n’a pas atteint les objectifs majeurs projetés par le gouvernement. La pandémie du coronavirus a montré l’importance vitale de la souveraineté alimentaire, qui doit être considérée comme un problème de souveraineté nationale. Peut-être que cette expérience poussera le gouvernement à changer radicalement de cap en s’engageant véritablement sur la voie de la souveraineté alimentaire.





Énergie (pétrole-gaz) : 2/20





“ Il n’est pas certain que les projections annoncées -700 milliards CFA par an- soient obtenues”





On parle souvent de « la malédiction des ressources naturelles ». Cela s’applique surtout à l’exploitation du pétrole, à cause de la corruption, du népotisme et parfois les guerres que cette exploitation pourrait engendrer. D’ores et déjà, les deux premiers fléaux ont été observés au Sénégal, alors même que l’exploitation proprement dite n’a pas commencé !





Les controverses entourant la découverte du pétrole et du gaz, avec l’implication du frère de Macky Sall, la démission de Thierno Alassane Sall, suite au forcing de la compagnie française Total, et les scandales révélés par la BBC, ont jeté le trouble dans l’opinion et semé des doutes sur la transparence de la gestion des ressources gazières et pétrolières.





Quant aux retombées économiques du secteur pour l’économie, il n’est pas certain que les projections annoncées -700 milliards CFA par an- soient obtenues, étant donné le rapport de force défavorable au Sénégal et la capacité de dissimulation des chiffres de la production et des revenus par les multinationales dans ce secteur.





Gestion des finances publiques-dette : 5/20





“En 2022, le niveau de la dette publique est projeté à 10937 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 2021”





La tension permanente sur les finances publiques est principalement due aux dépenses excessives de l’Etat, résultant du maintien ou de la création d’institutions que la grande majorité du peuple sénégalais considère comme inutiles. Ce sont par exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et la pléthore de ministres et de ministres-conseillers. Des dizaines de milliards auraient pu être sauvés et investis dans des secteurs vitaux, comme l’éducation, la santé, l’enseignement supérieur, entre autres.





A cause de ces dépenses excessives, le déficit des finances publiques oblige l’Etat du Sénégal à lancer des emprunts auprès de la Bourse des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan ou à émettre des « eurobonds » qui contribuent à alourdir le fardeau de la dette publique. Selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).l’encours de la dette publique était de 10295 milliards de francs CFA en 2021 contre 8903 milliards en 2020, soit une hausse de 15,6% en un an ! En 2022, le niveau de la dette publique est projeté à 10937 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 2021.





Cette hausse continue de la dette explique pourquoi le service de la dette –remboursement annuel de l’amortissement du principal et des intérêts échus- pèse de plus en plus lourd dans le budget national. En 2020, ce service s’élevait à près de 700 milliards de francs CFA (670 milliards). C’est l’une des raisons qui avaient poussé le président Macky Sall à demander l’annulation de la dette de l’Afrique, pour pouvoir épargner ce montant et l’utiliser dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.





Finalement, le Sénégal n’obtiendra que 90,5 milliards de francs CFA de suspension du service de sa dette en 2021, dans le cadre de l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) prise par les pays du G20. Ce montant représente 13,5% du service de la dette extérieure dû en 2020, selon le ministère des Finances. Toutefois, ce montant est seulement suspendu et devra donc être remboursé un jour.