Budget 2023 : Bouna Kanté se réjouit des options de Macky et avertit l’opposition parlementaire

De 5000 milliards, le budget du Sénégal passe à 6400 milliards en 2023 avec une croissance projetée à 10.1%. Cette croissance va permettre de redistribuer la richesse. « Il faut souligner un satisfecit avec les crises mondiales. Il s'agit de l'inflation de la guerre en Ukraine et de la pandémie qui est toujours là, avoir ces prévisions budgétaires est rassurant » selon Bouna Kanté responsable politique APR à Point E Amitié Fann. A l’en croire, pour la première fois le Sénégal va atteindre un taux de couverture budgétaire de 80 % sur nos ressources internes. “Cela signifie que le gouvernement n’aura pas besoin de recourir à l'endettement. Avant, on était aux alentours de 20% de taux de couverture. On va vers la souveraineté budgétaire et ça c'est important”, observe-t-il.





“Ce budget a un caractère purement social. Il s’agit de voir comment accompagner le gorgorlou pour qu'il bénéficie de cette croissance”, poursuit-il. C’est d’ailleurs pour cette raison que Bouna Kanté dit adhérer à la décision du Chef de l’Etat de ne pas suivre le diktat du FMI. “Dire au FMI que c'est ma population qui m'intéresse, le redéploiement budgétaire doit se sentir sur le panier de la ménagère est un courage à saluer. 2023 n'est pas décrété année sociale pour rien” .