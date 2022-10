Régularité de la croissance économique : Le Sénégal numéro 1 mondial

Le Sénégal tire son épingle du jeu dans la régularité et la solidité de la croissance. En effet, après des analyses suivant différents angles, le pays de la Téranga a réalisé des performances économiques « plus que satisfaisante » au cours de la décennie 2011-2021, ce qui lui a valu ce classement assez honorable.



World Economics, le site qui fait autorité en matière de données statistiques dans le monde, classe le Sénégal au premier rang des pays dont le taux de croissance a régulièrement progressé au cours des dix dernières années.



Selon “Le Quotidien”, ce classement de World Economics prend en compte des éléments comme la fiabilité des données statistiques nationales, le niveau de gouvernance, le niveau de l’informel dans l’économie, l’index de corruption, entre autres. Ainsi, pour être du niveau B comme le Sénégal il faut, être au-dessus de la moyenne pour tous ces éléments.



Étant à la tête de toutes les catégories en termes de la qualité et la régularité de son taux de croissance, qui a été de 5,3% en moyenne, le Sénégal est suivi par la Roumanie dans la catégorie A (3,5%) et par la Lituanie dans la catégorie B (3,5%).



Toutefois, le second pays africain sur la liste des 10 premiers pays à croissance moyenne régulière est le Maroc dont la moyenne a été de 2,6% de croissance pour la période, avec un taux de gouvernance encore moins bon que celui du Sénégal qui est de 51,3/100.



Cependant, il faut noter que les indicateurs du site World Economics sont pris en compte dans les décisions d’investir ou de prêter assistance à un pays. Que ce site estime que le Sénégal a pu réaliser des performances économiques sur une longue durée, pourrait fortement aider à convaincre des partenaires à venir chercher des possibilités d’investir ici dans le pays.