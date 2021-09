Comités permanents de la Cafac : La navigation aérienne en Afrique marquée par la Covid-19 et les restrictions

Sidy Gueye, DG Anacim

Le Directeur général de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), Sidy Gueye, a présidé, ce lundi 20 septembre l’ouverture des réunions des comités permanents de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC). Une rencontre qui s’est tenue en vidéoconférence du fait de la pandémie de la Covid-19. Les acteurs vont discuter des enjeux actuels concernant le Transport aérien, la Sûreté et la sécurité de l’Aviation civile, les questions environnementales ainsi que la navigation aérienne en Afrique dans un contexte marqué par la reprise du trafic aérien suite à la pandémie à Covid-19 et les restrictions appliquées sur les mouvements des personnes.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Directeur Général de l’Anacim renseigne : « les conclusions et recommandations des Comités permanents de la CAFAC serviront d’orientation à la CAFAC et ses Etats membres, après leur approbation par la Plénière de la CAFAC. Voilà pourquoi, les réunions d’aujourd’hui revêtent une importance particulière et feront l’objet d’un suivi afin que toutes les résolutions convenues soient mises en œuvre par les parties concernées ».





Mieux, souligne M Sidy Gueye, « conscient des enjeux de développement que suscite notre secteur, c’est l’occasion pour moi de rendre un hommage à l’Union africaine et son Agenda 2063, en particulier le projet phare de Marché Unique du Transport Aérien (MUTAA) dont le principal objectif est la libéralisation effective du transport aérien intra africain et de favoriser l’intégration économique du continent à travers le développement du commerce et du tourisme. Dès lors, il s’agira pour nous de tout mettre en œuvre pour accompagner la CAFAC, en sa qualité d’Agence d’Exécution en la dotant de moyens financiers et des ressources humaines de qualité lui permettant de mener à bien ses missions »,indique le DG de l’ANACIM.





Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour vous informer que l’Etat du Sénégal, hôte du siège de la Commission et dans le cadre de la coopération et de l’intégration africaine, ne ménagera aucun effort pour que l’Agence d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro et du MUTAA, la CAFAC, puisse atteindre tous les objectifs qui lui sont assignés.





Dans cette dynamique, il est fort important de rappeler que le Sénégal a adhéré au MUTAA depuis 2019.





Ainsi, souligne M Gueye, « Le Gouvernement du Sénégal conscient du fait que le transport aérien est un puissant vecteur de développement et fidèle à sa vocation de capitale aéronautique et dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de Hub aérien, est en train de créer les conditions pour une meilleure desserte sur le plan domestique et international ». Dans ce sens, indique-t-il, l’orientation du gouvernement sénégalais s’articule notamment autour des points que sont : l’inauguration et le démarrage des activités de l’aéroport international Blaise DIAGNE depuis le 07 décembre 2017 ; l’accompagnement de notre instrument national Air Sénégal S.A ; la réhabilitation des aéroports de l’intérieur ; la création d’un centre de maintenance et la construction d’une nouvelle aérogare fret ; et l’ouverture prochaine d’une Académie aéronautique.