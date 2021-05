Compétitivité, création demplois... : La Banque Mondiale accorde 80 milliards Fcfa au Sénégal

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé, vendredi dernier, un financement de 120 millions de dollars, soit 80 milliards de FCFA, pour le Sénégal.



Ce, rapporte Libération, pour aider notre pays à améliorer la compétitivité de certaines chaînes de valeur, les capacités des micros, petites et moyennes entreprises (Mpme) et les investissements du secteur privé dans le pays.



Ce financement est également destiné au programme gouvernemental «Accélérer la compétitivité et la création d'emplois» pour accompagner trois projets de développement au Sénégal.