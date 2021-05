Dakar - Washington via New-York : Air Sénégal annonce deux nouvelles dessertes à partir du 22 septembre

La compagnie Air Sénégal innove. A partir du 22 septembre 2021, elle va ouvrir deux nouvelles dessertes hebdomadaires, sur Washington et Dakar, via New-York. Les vols aller et retour seront assurés les mercredi et samedi aux horaires ci-après.





HC407 Dakar - New York. Départ: 1:30AM, arrivée 6:00AM

HC407 New York - Washington. Départ : 8:30AM, arrivée : 10:00AM





HC408 Washington - New York. Départ 8:25PM, arrivée 9:55PM

HC408 New York - Dakar. Départ : 11:55PM, arrivée 12:25PM (+1 jour)