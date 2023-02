Dette intérieure : Le privé demande ‘’une visibilité’’ sur le paiement

Le privé demande ‘’une visibilité’’ sur le paiement

Comme toujours dans les rencontres entre le gouvernement et le secteur privé, la question de la dette due aux entreprises par l’Etat revient sur la table. Et Baïdy Agne, le président du Conseil national du patronat (Cnp) n’a pas raté l’occasion offerte, ce jeudi, par les Assises de l’entreprise pour s’en ouvrir au Premier ministre Amadou Ba.





« Les créances issues à date augmentent et leurs soutenabilités se posent de plus en plus dans les secteurs tels que le Btp, les infrastructures, les produits pétroliers et l’agro-industrie. Certes, nous comprenons les arbitrages de l’Etat régulateur en réponse aux chocs exogènes : faut-il subventionner ou s’endetter ou les deux ? Toutefois, il est urgent que l’entreprise ait une visibilité sur la date de paiement de la dette intérieure», plaide-t-il après avoir pris les précautions de ne pas trop heurter son interlocuteur.





Amadou Ba a rappelé le contexte mondial difficile dans lequel se trouve le Sénégal, avant d’annoncer la bonne nouvelle. « Depuis le début de l’année, le gouvernement s’engage dans un processus. Des sommes importantes vont être levées pour solder l’ensemble des dettes. Le ministre des Finances vous conviera pour échanger sur les modalités de paiement de l’ensemble de ces dettes, mais aussi sur la nécessité d’accélérer les projets en cours », rassure-t-il.