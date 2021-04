Digitalisation : 50% des paiements des salaires peuvent rapporter 45 milliards au Sénégal (ANSD)

50% des paiements des salaires digitalisés pourraient rapporter jusqu'à 45 milliards de francs CFA au Sénégal. C’est le rapport publié par l’agence nationale de la statistique et de la démographique (ANSD) en accord avec la Banque mondiale et Better than cash alliance.





D’après kritik, pour l’ANSD et ses partenaires, les services qui sont pour la digitalisation ont déjà atteint les objectifs de transparence et de sécurité accompagnée d’une productivité et d’une optimisation de leurs coûts opérationnels.