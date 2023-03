[Document] Appel public à l'épargne : Le Sénégal lève plus de 200 milliards F CFA sur le marché financier de l'UEMOA

Le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) et la SGI Invictus Capital & Finance (ICF) ont annoncé la réalisation, avec succès, de la structuration et du placement des obligations de l’Etat du Sénégal émises, par appel public à l’épargne, sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, sur la période allant du 6 au 24 mars 2023.