Dr Abdourahmane Diouf sur l'économie sénégalaise : «On a une république ''mastata''…»

Dr Abdourahmane Diouf, une république Mastata

Interpellé sur le budget du Sénégal, le Dr Abdourahmane Diouf estime que le Sénégal est une république «mastata». Autrement dit, qui vit de dons venant de l’étranger. De l’avis de l’expert économique, le chef de l’État, Macky Sall, n’a pas l’ingéniosité de trouver d’autres ressources fiscales ailleurs.





«À chaque fois qu’un pays se réjouit d’augmenter les recettes fiscales, c’est que le pays ne montre pas suffisamment d’ingéniosité pour alimenter son budget et faire des investissements, et développer sa population. On appelle cela la «fiscalité de porte». Vous êtes devant la porte, on vous dit, chaque fois que quelqu’un passe, il faut qu’il paye 10 , 20 ou 100 F. Un État doit être plus ingénieux à chaque fois que dans la nomenclature budgétaire les recettes fiscales sont plus importantes que les autres recettes. L’autre aspect qui m’inquiète, c’est qu’on a pratiquement 279 milliards de dons budgétaires ; c’est ce que j’appelle une république ''mastata''.





«Après 70 ans, vous pensez que pour faire face à vos dépenses budgétaires, vous devez aller tendre la main à l’étranger ? Tout le monde connaît les relents et les ressorts de la coopération internationale. Mais quand un État en est là à espérer une grande partie de son budget à l’étranger, ça pose problème», se désole le Dr Diouf, qui se rappelle du voyage de Macky Sall dans l’entre-deux tours de l'élection de 2012, en France, pour faire face au déficit de trésorerie.