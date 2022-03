DUBAÏ EXPO 2022 : Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens prend possession du Pavillon Sénégal, du 07 au 12 mars 2022

« Portail d’opportunités d’affaires, partenariats et revalorisation du Tourisme et des Transports Aériens ». Tel est le maitre-mot du lancement de la semaine du ministère du Tourisme et des transports aériens (MTTA) prononcé par le Secrétaire Général du MTTA, Matar Lakh, représentant le ministre Alioune Sarr à l’Exposition Universelle Dubaï 2020. Il était en compagnie d’une délégation composée de Directeurs Généraux et PCA des différents Structures du départements ainsi que le secteur privé.





En effet, l’exposition Universelle Dubaï 2020 constitue une opportunité de relance du secteur du Tourisme et des Transports aériens, fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. La présence du département à cette exposition est en droite ligne avec la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement du Tourisme et des Transports aériens et revêt une importance capitale pour la revalorisation de nos offres et l’attrait des investissements.





Au programme de cette semaine dynamique : des rencontres B2B, Forum workshop, animation du stand, Benchmark & Roadshow, vernissage, Gastronomie, entre autres activités visant à connecter le Sénégal à de nouvelles opportunités et à projeter le secteur du tourisme et de transports aériens.