Économie : les bonnes raisons d’investir au Sénégal

Le Président Macky Sall a pris part hier, mardi, à Ryad, en Arabie saoudite, au Sommet économique sur l’investissement. Le chef de l’État a saisi l’occasion pour inviter les détenteurs de capitaux du Golfe à investir dans son pays et, plus généralement, en Afrique.



D’après les journaux qui ont relayé son appel, Macky Sall a mis en avant les atouts du Sénégal que l’on retrouve d’ailleurs dans la plupart des autres pays du continent. Il a d’abord signalé sa position géographique, qui permet un accès facile par la mer et par les airs.



En plus, il y a le fait que l’Afrique est en chantier. «Tout ou presque est à construire. C’est la dernière frontière du développement, et c’est rentable», a appuyé le président en exercice de l’Union africaine.



En outre, Macky Sall a rappelé que «l’Afrique a le potentiel de se nourrir et d’aider à nourrir le monde». Ajoutant que «la crise actuelle devrait être une opportunité d’investir davantage dans l’agriculture».



Et ce n’est pas tout. Le chef de l’État a assuré que les investisseurs pourraient également trouver leur bonheur en Afrique dans d’autres domaines comme l’énergie, les mines, l’habitat, le tourisme et l’hôtellerie, la santé et la biotechnologie.