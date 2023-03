Économie verte : Macky Sall inaugure un Centre de Formation professionnelle en foresterie

À Bounkiling (Sédhiou), Macky Sall a inauguré, ce vendredi, le Centre de Formation professionnelle en foresterie. Cette infrastructure d’un coût d’environ 1 040 587 000 FCFA, et d’une capacité d’accueil de 480 apprenants en présentiel, a un contenu pédagogique essentiellement constitué de formations de type dual alternant des enseignements/apprentissages entre l’école et l’entreprise. “La construction du Centre de formation professionnelle de Bounkiling constitue une réponse adéquate à la forte demande en formation devant permettre (i) d’outiller les populations locales (ii) d’améliorer l’employabilité des jeunes et de mieux valoriser le potentiel forestier de la Région afin d’endiguer la déforestation”, a indiqué Macky Sall lors de son discours, que Seneweb publie en intégralité.





“Merci à Vous populations de Bounkiling .





A Baraka, pour votre mobilisation remarquable et votre accueil enthousiaste, en cette terre riche de ses traditions culturelles, et ses potentialités naturelles.









Je viens tout à l’heure de procéder à la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté (MJC) du département de Bounkiling, d’un cout de près d’un milliard de FCFA.





Comme vous le savez, la MJC constitue un pilier de la politique de promotion de la Jeunesse.





Erigée dans chaque département du Sénégal, cette nouvelle infrastructure de jeunesse de dernière génération, réalisée dans le cadre du PSE-priorités jeunesse, vise à forger la culture de participation citoyenne des jeunes aux efforts de développement, faciliter l’éclosion de leur génie créateur et assurer leur plein épanouissement psycho-social.





La MJC est un creuset d’informations, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune, de formation de cadres et de jeunes bénévoles des associations et des mouvements de jeunesse.





Avec son architecture moderne, la MJC concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et attentes des jeunes.





En effet, outre les salles dédiées à la formation qualifiantes et l’espace emplois-entreprenariat bien aménagé, les jeunes pourront y trouver un espace santé, une médiathèque, une agora, un auditorium, des salles polyvalentes pour le théâtre, la musique et divers ateliers de création artistique, sans oublier les espaces multisports.





Mesdames, messieurs





C’est aussi dans une cohérence d’ensemble que j’ai tenu à réaliser au cœur de cette belle région, un Centre de Formation professionnelle en foresterie, structure que nous inaugurons aujourd’hui.





La réalisation de ce centre de formation, traduit notre ambition de valoriser nos ressources forestières, en vue d’asseoir un développement durable apte à concilier les impératifs économique, écologique et social.





Le Sénégal pionnier dans la gouvernance responsable et équitable des forets, s’est engagé, à travers la Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement durable (LPSEDD 2016-2020), à freiner la dégradation des ressources naturelles en conformité avec les ODD et les conventions sur biodiversité, les changements climatiques, et la lutte contre la désertification.





Voilà pourquoi, j’ai initié le PSE VERT, arrimé à l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent orienté sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable, afin de d’intensifier la préservation de l’environnement, promouvoir l’économie verte et créer les emplois adaptés.





Toutefois, la prise en charge optimale de ces défis exige le renforcement continue des capacités institutionnelles et techniques des acteurs, notamment les jeunes et les femmes qui ont toujours été à l’avant-garde du développement forestier.





C’est tout le sens de la création du CFP de Bounkiling qui forme dans filières et métiers d’Entrepreneuriat forestier (niveau CAP) ; de Transformation des produits forestiers non ligneux (niveau CAP) ; de Gestion forestière (niveau BT) et autres offres de formations à la carte en adéquation avec la demande.





Ce centre d’un cout d’environ 1 040 587 000 FCFA, et d’une capacité d’accueil de 480 apprenants en présentiel, a un contenu pédagogique essentiellement constitué de formations de type dual alternant des enseignements/apprentissages entre l’école et l’entreprise.





De plus, il est conféré une vocation sous régionale au centre qui sera ouvert aux pays frères de la Gambie et de la Guinée Bissau dans le souci de prendre en compte la continuité écologique et les interactions fortes des acteurs forestiers de la « Sénégambie méridionale ».





De surcroit, les principes et instruments du développement durable sont appliqués dans la construction et la gouvernance du Centre sectoriel de Bounkiling, premier du genre au Sénégal à être dédié aux métiers de la foresterie.





En effet, il est réalisé sur un modèle architectural basé sur le concept de haute qualité environnementale avec l’utilisation de matériaux bioclimatiques, de panneaux solaires et des techniques de ventilation, ainsi que la prise en compte des personnes à mobilité réduite afin d’assurer le confort, la sécurité, l’autonomie et l’accessibilité des bâtiments.









Mesdames et Messieurs





La construction du Centre de formation professionnelle de Bounkiling constitue une réponse adéquate à la forte demande en formation devant permettre (i) d’outiller les populations locales (ii) d’améliorer l’employabilité des jeunes et de mieux valoriser le potentiel forestier de la Région afin d’endiguer la déforestation.









Il donnera ainsi aux acteurs, en particulier aux jeunes, les possibilités d’avoir, in situ, les compétences nécessaires pour promouvoir l’écocitoyenneté et la création d’emplois décents et durables.





Dans la même dynamique, le développement et la gestion du Centre, reposent sur la mise en place progressive d’un Partenariat Public Privé innovant, visant, à terme, à faire de l’établissement, une plateforme de formations de qualité répondant aux besoins des entreprises du secteur et offrant aux jeunes les capacités de s’investir dans l’agroforesterie.





D’où l’accompagnement des professionnels pour la mise en place d’une association dénommée « Fédération des organisations professionnelles de la foresterie » (FOPROF) dont j’encourage les membres.





C’est donc le lieu de magnifier encore une fois notre coopération féconde avec l’Union européenne, qui a accompagné l’Etat dans la réalisation de ce bel ouvrage, issu du volet « Accès équitable à la Formation professionnelle » (ACEFOP) du programme « Développer l’emploi au Sénégal : « Tekki Fii ».





Je remercie, également, l’agence de coopération luxembourgeoise maitre d’ouvrage pour l’exécution correcte de cette infrastructure.





Je félicite, en outre, Madame Mariama SARR, Ministre chargé de la Formation professionnelle et ses équipes pour le pilotage réussi du projet.





Au-delà de la maintenance des bâtiments et des équipements, je vous exhorte à veiller à la qualité des enseignements et au management performant de cet outil majeur de la préservation durable de notre patrimoine forestier, actif capital, à léguer absolument aux générations futures.





Sur ce, je déclare ouvert le Centre de Formation professionnelle en Foresterie de Bounkiling.