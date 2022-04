Emprunt obligataire : 330 milliards levés, les sphères ministérielles de Diamniadio seront achetées

Le Sénégal vient de faire une levée de fonds record sur le marché de l’Uemoa. Il s’agit d’un emprunt obligataire (sukuk) de 330 milliards conforme aux principes de la finance islamique, selon un communiqué du ministère des Finances. « Cette levée de fonds a suscité une forte adhésion des investisseurs de la sous-région et du Moyen-Orient avec un taux de couverture de l’émission supérieur à 110% en 3 jours de souscription », se félicite le ministère.



Selon les services d’Abdoulaye Daouda Diallo, il s’agit de « la plus grande émission en termes d’envergure réalisée, à date, sur le marché sous-régional ».



Dans le détail, cette opération se fait en trois tranches simultanées, « une tranche à 7 ans pour un montant de 55 milliards de francs CFA, une deuxième tranche à 10 ans pour le même montant et une troisième tranche de 15 ans pour un montant de 220 milliards de francs CFA. Ces différentes tranches ont une marge de profit respective de 5,80 %, 5,95 % et 6,10 % ».



Cette enveloppe permettra d’acheter les sphères ministérielles de Diamniadio, en lieu et place de la location actuellement en cours. Elle aidera également le Sénégal à avoir des participations dans des infrastructures telles que le port de Ndayane et l’autoroute à péage.