En Mai, les prix à l' importation ont baisés de 0,6% ( ANSD)

Ansd, baisse des prix à l'importation

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a annoncé une baisse de 0, 6 des prix des produits à l’importation en mai comparativement à leur niveau du mois précédent.

Cette baisse est en lien avec le recul de 5, 2 % des produits de la section ‘’matériels et transports’’, de 4, 2 % des graisses et huiles animales et végétales, de 3, 8 % des produits minéraux et du repli de 2, 8 % du coût des métaux communs et ouvrages, indique l’ANSD dans une note sur l’évolution des prix du commerce extérieur.

Le document consulté par l’APS souligne toutefois que l’augmentation de 10, 1 % des prix des produits des sections ‘’machines et appareils’’, et de 2, 8 % de ceux des produits du règne végétal avait contrebalancé la chute des prix des produits à l’importation.

En comparaison de leur niveau de mai 2019, les prix des produits à l’importation ont diminué de 3, 1%. Sur les cinq premiers mois de 2020, ils se sont relevés de 0,5%, relativement à ceux de la période correspondante de 2019, souligne le rapport.

Il y est relevé que les prix des produits sous-jacents à l’importation ainsi que ceux des produits volatils ont connu des baisses respectives de 0,7% et 0,3%, comparés au mois précédent.

Par rapport au mois de mai 2019, les prix des produits sous-jacents à l’importation ont chuté de 5,5% alors que ceux des produits volatils ont progressé de 5,3%. Sur les cinq premiers mois de 2020, ils ont enregistré des hausses respectives de 1,5% et 0,3%, fait savoir la même source.