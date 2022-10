Éradication de la pauvreté : un économiste liste les lacunes du Sénégal

un économiste liste les lacunes du Sénégal

Dans le cadre de La journée internationale pour l’éradication de la pauvreté, célébrée aujourd’hui, l’économiste Souleymane Keita est revenu sur les limites de ce paradigme. Sur les ondes d’Iradio, il parle de problèmes multiformes tout en estimant que l'Etat doit changer de paradigme pour réduire la pauvreté.





Selon lui, c’est le moment d’investir dans des secteurs comme l’agriculture et l’élevage pour aider les populations à sortir de la pauvreté. Pour le docteur Souleymane Keita, l’échec des maîtrisards c’est d’abord que les personnes ne sont pas habitués à gérer de l’argent. “Les jeunes quand ils ont de l’argent, la première chose à faire, c’est d'aller migrer vers l’extérieur”, renseigne-t-il.





C’est pourquoi, l’économiste invite l’Etat à changer de paradigme : « En fait, je pense qu’aujourd’hui, l’hypothèse, c’est que nos Etats doivent essayer d’identifier des secteurs comme l’agriculture, l’industrie et l’élevage et miser sur eux pour booster l’activité économique. Il faut professionnaliser l’agriculture, l’élevage et un certain nombre de secteurs qui ont un impact positif sur le niveau de l’activité économique. On ne doit même pas parler de la lutte contre la pauvreté parce que nous avons énormément de ressources », soutient-il.