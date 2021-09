Évasion fiscale : L’Afrique a perdu 1000 milliards de dollars en 4 ans

L’évasion et la fraude fiscale annuelles imputées aux multinationales en Afrique sont plus importantes que l’aide publique au développement reçue par les pays du continent.



Au cours des quatre dernières années, le continent africain a ainsi perdu plus de 1 000 milliards de dollars américains du fait des flux financiers illicites, rapporte le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, repris par EnQuête.



Aubango Awotho Samuel s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion, des parlementaires africains qui se tient à Dakar pendant 3 jours.



Dans le détail, ce sont 250 milliards de dollars d’évasion fiscale qui quittent le continent chaque année soit près de 10% de son PIB (2384,8 milliards de dollars en 2017) ou encore 175 dollars volé à chaque africain, entre le Cap et le Caire.



En Afrique, environ 60% des marges des multinationales sont rapatriées par voie légale (dividendes) et illégales dans les pays d’origine des multinationales et/ou dans des paradis fiscaux faute d’une capacité suffisante de la part des administrations fiscales.