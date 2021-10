Expo Dubaï 2020 : Plus de 410 000 visites enregistrées au cours des 10 premiers jours

La première exposition universelle qui se tient dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, a bien démarré, avec l'Expo 2020 Dubaï.





En effet, selon un communiqué parvenu à Seneweb, ce rendez-vous mondial du donner et du recevoir a accueilli 411 768 visites payantes au cours de ces dix premiers jours (du 1er au 10 octobre).





L'Expo 2020 a ouvert ses portes le 1er octobre dernier et les chiffres, jusqu'au 10 octobre inclus, montrent que les visiteurs appartenaient à 175 nationalités, non loin des 192 pays qui doivent prendre part à l'événement, chacun avec son propre pavillon. Selon la source, un sur trois vient de l'étranger, et cette proportion devrait augmenter à mesure que les voyages internationaux s'intensifient.





A noter que le Sénégal participe activement à l'Expo Dubaï 2020 où le président de la République, Macky Sall, a procédé, ce mercredi 13 octobre, à l'ouverture officielle du Pavillon Sénégal, en présence des autorités du pays et des Emirats arabe unis.