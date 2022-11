Face aux fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : Les Centif outillées par le Giaba

Lutte contre le blanchiment de Capitaux

Selon la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal, le pays est confronté aux fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. D'ailleurs, ces derniers temps, beaucoup de cas ont été relayés dans la presse.





Conscient que les États font encore face à ces fléaux, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent (Giaba) en Afrique de l’Ouest outille les présidents des Centif qui sont leurs correspondants régionaux et les membres des groupes sur l’évaluation et la conformité.





"Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de crimes transnationaux. Ce qui fait appel à un travail de synergie et de collaboration. Cet atelier vise à voir comment nous pouvons contribuer pour mieux prendre à bras le corps ces deux fléaux et surtout former les chefs de délégation afin qu'ils soient mieux outillés et qu'ils aient plus de connaissances et cela aiderait la région à surmonter cet obstacle qui est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", explique M. Edwin W. Harris JR, Directeur général du Giaba.





Ainsi, pour la présidente de la Centif/Sénégal, Ramatoulaye Gadio Agne, grâce à cette formation, les présidents des Centif seront bien outillés pour mener une lutte efficace contre ces fléaux.





"Tant qu'existera le monde, il y aura toujours des délinquants. Vous voyez que de jour en jour, le niveau de criminalité financière augmente. Donc, c'est une lutte permanente. Le fait que le Giaba nous outille pour qu'on puisse avoir les armes nécessaires et lutter de façon efficace, c'est vraiment une bonne chose", dit-elle.