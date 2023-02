FIKA : Serigne Mboup tire un bilan satisfaisant

Serigne Mboup tire un bilan satisfaisant

Démarrée le 25 janvier dernier, la 7eme édition de la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) s'est conclue le 14 Février avec plus de 310 millions de nos francs d’engagements financiers au profit de la commune de Kaolack, co-organisatrice de la manifestation avec les principales chambres consulaires de la région de Kaolack. Ces chiffres ont été fournis par les organisateurs qui faisaient le bilan de cette édition, samedi.





En dépit d’un léger déficit de (6%), les principaux signaux de la dernière édition sont au vert.





Des pertes de gestion qui s’expliqueraient en partie par les dépenses de promotion (Guerte d'or dont plus de 2/3 des tickets ont été offerts gratuitement aux collaborateurs et partenaires et la couverture media et hors média de plus de 37 millions). Une stratégie dictée par l'objectif de promotion de l'économie régionale en lui offrant une vitrine de portée internationale, a expliqué Serigne Mboup, le Président de la Chambre de commerce, co-organisatrice de l’événement.





La FIKA, qui offre des opportunités d'affaires, a généré des recettes de plus de 280 millions contre des dépenses à hauteur de 291 millions de nos francs , d’où un déficit avoisinant les 11 millions. Au total, la manifestation a enregistré plus de 300 000 entrées. En outre, plus d’un millier d’exposants de 64 nationalités y ont participé.





Selon le Président de la chambre de commerce et d’industrie et d’agriculture de Kaolack, les échanges et les rencontres de la (FIKA) ont permis d'avoir des engagements financiers auprès des partenaires d'un montant de 310 millions à l'horizon 2035.





Une partie de ce montant est destinée au financement d'une étude de plan stratégique au profit de la commune et le reste sera investi dans l'aménagement de la capitale régionale.