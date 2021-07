Financement de la Der/Fj : 75% des bénéficiaires sont des femmes

La Der a financé 75% des femmes

75% des bénéficiaires du financement de la DER sont des femmes. L’annonce est du délégué général, Papa Amadou Sarr lors de sa présentation des actions de la structure à la 13ème édition de l’Us-Africa summit of heads of state and global business leaders (le sommet commercial américano-africain, organisé par le conseil des entreprises pour l’Afrique (Cca) du 27 au 29 juillet 2021.