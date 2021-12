Fonds IDA : La BM collecte 93 milliards de dollars pour les 74 pays les plus pauvres

La BM collecte 93 milliards de Dollars pour les pays pauvres

Quatre-vingt-treize milliards de dollars ! C'est la somme récoltée, ce mercredi 15 décembre, par la Banque mondiale (BM) auprès des pays contributeurs pour reconstituer le fonds IDA (Association internationale de développement). Cet argent collecté au terme d’un sommet de deux jours au Japon, va permettre à la BM de financer son programme triennal IDA. Il va servir à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses effets sociaux, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique.





Soixante-quatorze pays les plus pauvres à travers le monde vont bénéficier de ce fonds.





L'IDA est une institution à part, au sein du groupe de la Banque mondiale. Elle s'attache à promouvoir le développement, via l'éducation, la santé et les services de base. La moitié des sommes engagées sont des dons et l'autre moitié des prêts concessionnels à taux zéro.





D’après la Banque mondiale, ce fonds est très efficace, en période de pandémie et vu les difficultés que rencontrent les pays pauvres. Il va permettre de combattre et de limiter les effets de la crise de la Covid-19 en Afrique ou à Haïti.