Force Covid-19 : 215 milliards du PRES pour voler au secours du secteur du tourisme et des transports aériens

"Vous êtes DG d'une entreprise privée, DG d'une agence nationale, DG d'une publique ou parapublique, dans le secteur du Tourisme et des Transports aériens, vous êtes éligibles aux soutiens du PRES. Vous pouvez soumettre votre dossier à l'adresse : sn-pres.com/accueil".





Vous êtes donc éligibles aux soutiens du Programme de Résilience Économique et Social (PRES).#AliouneSarr pic.twitter.com/m3gbWeJkGq — Alioune SARR (@aliounesarr) April 21, 2020 Ainsi est libellé le tweet du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui annonce la bonne nouvelle, dans ce contexte morose de Covid-19 qui a mis à rude épreuve la quasi-totalité des pans de l'économie sénégalaise, pour ce secteur névralgique dont il préside aux destinées. Ainsi est libellé le tweet du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui annonce la bonne nouvelle, dans ce contexte morose de Covid-19 qui a mis à rude épreuve la quasi-totalité des pans de l'économie sénégalaise, pour ce secteur névralgique dont il préside aux destinées.





Il s'agit, dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Social (PRES), d'un soutien financier de l'État à travers les 15 milliards Fcfa destinés au Crédit hôtelier et les 200 milliards Fcfa qui vont alimenter un Fonds de garantie et de bonification devant permettre aux entreprises du secteur de disposer de crédit, de trésorerie et de prêts rapides auprès des établissements financiers.