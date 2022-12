Forum des Kalounayes : Les populations unies pour le développement durable de leur localité

Le Forum de Kalounaye

Wonk, Koubalan et Niomoune sont les communes qui composent les Kalounayes. Constituées de 48 villages, elles ont décidé de se regrouper pour booster le développement de leur localité. Selon ces populations, il y a beaucoup de choses qui manquent dans les Kalounayes, concernant l'agriculture surtout, la santé, l'éducation et dans bien d'autres domaines. Ces manquements ont motivé la tenue d'un forum à Koubalan, pour faire un état des lieux, par des diagnostics profonds de la situation économique et sociale de ces trois communes.





"Nous voulons pousser les gens à cultiver, à avoir beaucoup de tracteurs, des matériels de mécanisme", relate Ousmane Yoro Manga, président du forum des Kalounayes. Le manque d'infrastructures, de matériels agricoles et de financement des jeunes et femmes plombe le développement de la zone, explique le président du forum des Kalounayes. Cependant, il reconnaît que de nombreux efforts sont faits par le gouvernement de Macky Sall qui est en train de réaliser la boucle des Kalounayes et plusieurs pistes intérieures.





Ces populations espèrent ainsi pouvoir regrouper les jeunes et femmes dans le sens de développer leurs localités et copter des financements afin de booster les activités agricoles. Du côté sanitaire, les Kalounayes espèrent au moins disposer d'une infrastructure capable d'assurer les prises en charge medicales sur place et limiter les multiples évacuations vers Ziguinchor.