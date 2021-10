Forum mondial de l’eau Dakar 2022 : 2 milliards de Fcfa dépensés pour obtenir l’organisation de l’évènement

Organisé tous les 3 ans depuis 1997, le forum mondial de l’eau en est à sa 9e édition. Il est considéré comme le principal événement international concernant les questions de l'eau. Ce forum s'inscrit dans le processus de collaboration mondiale sur les problématiques liées à l'eau, en offrant aux politiques et aux décideurs concernés le seul espace international de débat et de contributions d'experts.





Et pour ce rendez-vous de 2022, c’est le Sénégal qui a été choisi comme pays hôte. Selon Mamadou Mignane Diouf, c’est un peu plus de 2 milliards de Fcfa que le Sénégal a déboursés pour obtenir l’organisation de cet évènement. Ce forum sera organisé pour la première fois en Afrique Subsaharienne. Elle réunira des participants de tous les niveaux : la politique, les institutions multilatérales, les milieux universitaires, la société civile et le secteur privé.





Côté organisation, Abdoulaye Sene, secrétaire exécutif de l’évènement, assure que la fête sera belle : « Le monde entier est pleinement mobilisé, l’Afrique est plus que déterminée et le Sénégal est fin prêt à tous les égards. Aucun effort ne sera ménagé et le Sénégal va se mobiliser pour accueillir les participants dans les meilleures conditions ». Le rendez-vous est pris pour mars 2022.