Frontière Sénégal-Mauritanie : Un écosystème menacé par BP

Le climat et la biodiversité sont en danger, à cause d'un nouveau projet gazier de la compagnie pétrolière britannique BP.





Ce projet, qui doit être implanté à la frontière sénégalo-mauritanienne, pourrait conduire à des émissions utilisant jusqu'à 1 % du budget mondial de carbone de 1,5 C, révèle une récente enquête de Unearthed.





Selon Awa Traoré, Chargée de campagne Océans de Greenpeace Afrique, «le recours aux combustibles fossiles ne constitue pas une solution durable, dans le cadre de la transition écologique et énergétique pour laquelle plusieurs Etats africains et du monde se sont engagés. L’ambition du Sénégal, à travers le volet environnement et développement durable de l’axe 2 du Plan Sénégal émergent, mentionne clairement la nécessité d’intensifier la lutte contre la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions y afférentes».





Il faut privilégier la protection et la préservation de la biodiversité, mais aussi assurer d’une transition juste vers les énergies renouvelables, qui offrira de nouvelles perspectives en matière d’emplois verts aux communautés.





«Cette transition permettra également de sortir les plus vulnérables de la précarité et des difficultés d’accès aux besoins sociaux de base tels que l’accès à une énergie propre. La pléthore d'excuses, l’écoblanchiment ou “greenwashing” et les compensations des gouvernements et des entreprises telles que BP ne parviendront pas à résoudre la crise climatique en Afrique», a indiqué Mme Traoré.





C’est au bord d’un écosystème unique, le plus grand récif d'eau froide connu au monde, constitué d’espèces de requins, de tortues et de baleines, qui a mis environ 200 000 ans à se développer, que BP installe son site d’exploitation de gaz à 2,7 km sous la surface, une profondeur jamais atteinte en Afrique. La construction est déjà en cours, suite à l’accord entre BP et ses partenaires Kosmos Energy, les compagnies pétrolières nationales Petrosen et SMHPM, et les gouvernements sénégalais et mauritanien.