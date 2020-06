GAIPES vs Ministère Pêche : Le Forum civil demande la publication des licences attribuées depuis 2018 et le retrait de...

Demande de publication des licences et autorisations de pêche par le Forum Civil

Le Forum Civil dit suivre avec une grande attention le débat qui a opposé le Groupe des Armateurs et Industriels de la Pêche du Sénégal (GAIPES) et le ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (17 avril), en avril dernier, sur les sujets relatifs à la tenue d’une session à distance de la Commission consultative d'attribution de licences de pêche(CCALP).





En effet, après une revue documentaire et une série de rencontres avec le bureau du GAIPES et le ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, le Forum civil « est arrivé à constater, qu'au-delà de la question de la tenue d’une session à distance de la CCALP, le secteur est confronté à des enjeux de souveraineté halieutique qui ont des conséquences, substantiellement, financière, économique, industrielle, sociale, sociétale ».





Le premier enjeu, souligne le communiqué du Forum civil reçu, est relatif à la Gouvernance du secteur caractérisée par la fraude, la corruption, un corporatisme exacerbé et des situations de monopole de fait organisées ou entretenues par l’Etat. L'autre enjeu est la question de la préservation et de la disponibilité des ressources halieutiques surexploitées dans les principales pêcheries, comme l’atteste l’avis du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye (CRODT) du 27 mai 2020, sur la situation des principales ressources halieutiques exploitées au Sénégal. Cette situation est connue par le GAIPES et le ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime. C’est pourquoi, une posture de prudence s’impose à l’Etat, dépositaire du pouvoir régalien de la gestion des ressources, dans l'attribution des licences de Pêche », écrit le Forum civil.





Ainsi, la Section sénégalaise de Transparency international formule plusieurs requêtes à l'endroit du ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime. Elle lui demande de « Réaliser, dans des délais très rapprochés un audit sur le pavillon sénégalais par un cabinet indépendant, choisi par appel à concurrence sur la base d’un cahier des charges neutre; Publier la liste des licences attribuées (entre 2018-2019 et en 2020, renouvelées ou régularisées) afin de connaître les bénéficiaires effectifs et les catégories de pêcheries concernées ; finaliser l’enquête sur les autorisations de pêche attribuées sous la gestion de Monsieur Omar Gueye et initiée par Madame Aminata Mbengue Ndiaye ; de prendre des mesures urgentes contre la fraude exercée par des bateaux d'autres pavillons qui débarquent au Sénégal avec des cartons neutres pour « sénégaliser » le poisson ; dématérialiser et de revoir les modalités de paiement des certificats sanitaires et de capture qui épouse les contours d’une source de corruption organisée et paralégale ».





Le Forum civil toujours dans le même document, demande également de « retirer, toute nouvelle licence qui aurait été attribuée sans tenir compte de l'avis technique formulé par le CRODT sur la situation de la ressource ; de renforcer l'autonomie du CRODT en moyens légaux, financiers, humains et matériels, finaliser et optimiser son ancrage institutionnel ; de poursuivre les efforts pour terminer les travaux de remise en bon état du bateau ITAF DEME ».





Au GAIPES, le Forum civil demande « D'engager, sans délais, avec le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime, organe de l’Etat chargé d'appliquer la politique sectorielle en la matière, toutes discussions utiles à l'amélioration de la gouvernance du secteur au bénéfice des acteurs concernés ; de participer, à côté d'autres acteurs intéressés, au financement de la Recherche suivant des modalités strictement encadrées par la loi ; de travailler avec le ministère et les autres acteurs à la revue et à l'amélioration du cadre légal de l'économie maritime ».





Enfin, le Forum civil renouvelle aux différents acteurs sa disponibilité à les accompagner dans toute recherche de solutions profitables à l’intérêt général, conclut le document.