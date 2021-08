Gestion du pétrole, du gaz et des mines : Le Sénégal, 1er en Afrique avec une note de 82/100

Avec une excellente note de 82/100 pour son secteur des hydrocarbures et 75/100 pour son secteur minier, le Sénégal détrône le Ghana (69/100), 1er en Afrique depuis 2017, et tacle le leader mondial, la Norvège (86/100).



La notation lui a été délivrée par l’indice 2021 de bonne gouvernance des ressources naturelles de Natura resource governance (Nrgi).



Il s’agit, d’après le quotidien national Le Soleil qui donne l'information, d’une Ong indépendante à but non lucrative créée en 2013 et basée à New-York.



Les experts de Nrgi ont constaté que les deux secteurs (hydrocarbures et mines) se situent dans la plus haute tranche de performance de l’indice.



Ce, grâce aux «performances élevées du Sénégal dans les mécanismes de collecte et de gestion des revenus".



Ils font également face «aux mêmes défis de gouvernance», notamment par rapport à la transparence dans l’attribution des titres et la publication des contrats.