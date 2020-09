Horticulture : 6,7 milliards pour faire de la filière banane le moteur des exportations des produits fruits et légumes

Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural (Maer), la Société Investissement & développement de l’agriculture biologique “Id Bio SA” et le Collectif régional des producteurs de banane de la région de Tambacounda (Corprobat) ont signé ce vendredi à Diamniadio un contrat d'agrégation agricole.





Le Projet d'agrégation de la chaîne de valeur banane veut faire de cette filière, le fer de lance des exportations des produits fruits et légumes dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la compétitivité de la banane.





D'un coût de 6,7 milliards FCFA, étalés sur 5 années, le projet vise d'une part l'amélioration de l'organisation de la production de la banane à travers l'encadrement technique de 8250 producteurs regroupés au sein de 23 groupements. D'autre part, la mutualisation des moyens de production, la facilitation de l'accès au financement et/ou des systèmes d'assurance constituent un volet important.





Entre autres objectifs, de ce projet, c’est la facilitation et l’optimisation de l'écoulement des produits agricoles vers les marchés de consommation et l'amélioration des conditions de mise en marché des produits agricoles à travers notamment l’organisation logistique et le développement des techniques d'emballage, de stockage, de regroupement, de conditionnement, de transformation et de conservation.





Le ministre et ses partenaires entendent résorber le déficit de près de 45% issu du rapport entre la production actuelle de 25.000 tonnes par an et la demande nationale estimée à 45 000 tonnes.





Et pourtant, la filière banane dispose d'un fort potentiel de création d'emplois et de richesses avec un chiffre d'affaires minimal de 9 milliards FCFA. Et selon Moussa Baldé, l’Etat du Sénégal a déjà consenti des investissements structurants avec l'aménagement et l'équipement pour la mise en valeur de 500 hectares au profit des producteurs et la réalisation d'infrastructures de conditionnement et de mise en marché.





Et d’en déduire que ce projet est en parfaite adéquation avec l’initiative du président appelée ‘’programme de relance de la filière banane’’ pour l'autosuffisance en banane avec le label, ‘’banane du Sénégal’’, synonyme de qualité.