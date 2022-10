Impôts : les Sénégalais mauvais payeurs, la preuve en chiffres

D’après le directeur de la Direction générale des impôts et domaines (DGID), Bassirou Samba Niasse, repris par Source A, les Sénégalais ne sont pas de bons payeurs de l’impôt. Il précise que sur six millions d’actifs, seuls 1 million passent à la caisse.



La situation n’est pas meilleure avec les entreprises. Le patron de la DGID révèle que sur 407 882 unités économiques recensées en 2016 (ANSD), 85 000 figurent dans le fichier des contribuables et 25 000 contribuent effectivement.



En matière de contribution foncière aussi, la DGID peine à recouvrer les montants dus. Bassirou Samba Niasse informe que sur 1,6 million de logements recensés, seuls 70 000 s’acquittent de cette taxe.