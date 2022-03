Inauguration de l'hôtel RIU Baobab à Pointe Sarène : Le Président Macky Sall salue l'engagement du secteur privé

Le Président Macky Sall a inauguré le complexe hôtelier RIU Baobab à Pointe Sarène. Ce joyau touristique, qui, dans sa première phase, compte 522 chambres, marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal, a estimé le président Macky Sall.



"Il traduit la place privilégiée que doit prendre le secteur privé pour la réalisation du Pse. L'investissement dans le tourisme et ses services connexes relèvent du secteur privé. L'État, pour sa part, doit rester aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement en amont comme en aval", a assuré le chef de l'État.



Certes, il est bien de construire des hôtels mais il est aussi important que ces réceptifs soient accessibles.

En ce sens, des infrastructures de transport opérationnelles devront aussi être construites.



D'ailleurs, le Président Sall a rassuré les promoteurs que l'État est en train d'engager les travaux de contournement de Mbour pour relier Pointe Sarène à l'aéroport international Blaise Diagne. Aussi, le lancement de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, ainsi que la reconstruction des 6 aéroports internationaux dont celui de Kolda joueront en outre à la relance du tourisme sénégalais.



A la population, Macky Sall promet de leur faire bénéficier sans aucun doute des retombées du grand port de Ndayane.



"Avec tous ces atouts, la Petite Côte connaîtra sans nul doute un formidable regain d'activité touristique et événementiel", estime le Président Sall.



En dépit, des affres de la pandémie à Covid-19, le groupe RIU dans des délais record a investi dans une première phase 522 chambres pour un programme global de 1024 estimé à plus de 92 milliards Fcfa, a-t-il félicité.



Il invite les compatriotes sénégalais et les citoyens des pays africains à venir visiter les réceptacles touristiques du pays.



Il a par ailleurs félicité le Groupe RIU car c'est à partir de ces réalisations concrètes que le Sénégal deviendra "une destination touristique de choix".