Kafrine : Moussa Baldé plaide pour une agriculture porteuse d'émergence

<< Il n'y a rien de plus noble pour un citoyen que de participer à la souveraineté agricole de son pays >> . Les propos sont de Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural qui était en tournée de suivi de la campagne agricole, ce dimanche à Kafrine. Un région au cœur de l'agriculture et dont la culture est l'agriculture, dira-t-il au constat de l'étendue énorme des surfaces emblavées.

Visiblement satisfait de la mobilisation des jeunes autour du secteur, le ministre a plaidé pour une agriculture porteuse d'émergence. Clin d'œil fait à un jeune cadre qui s'est investi dans l'agriculture les diplômes à la main.