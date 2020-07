LA COVID-19 ENVOIE 11900 SALARIÉS EN CHÔMAGE TECHNIQUE

D’après L’AS, 11 900 travailleurs ont été mis en chômage technique à cause de la Covid-19. Ces chiffres ont été révélés après une étude réalisée par la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale et qui s’est effectuée sur un échantillon de 827 entreprises réparties dans les 23 branches d’activités.







L’étude a également révélé que le chômage technique est l’option la plus utilisée au titre des mesures d’organisation du travail avec un taux de 43,7%. Il est suivi par la réduction des heures de travail (30,7%), la fermeture temporaire (28,5%), l’anticipation des congés payés (24%) et le recours au télétravail (19,8%).