Le déficit commercial s’établit à 174,4 milliards en septembre (DPEE)

Le déficit commercial s’est dégradé de 65,3 milliards en septembre par rapport au mois d’août s’établissant ainsi, à 174,4 milliards, indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).’’Cette situation traduit la hausse des importations de biens de 63,0 mds, conjuguée à une baisse des exportations de 9,9 mds, sur une base mensuelle’’, expliqué la DPEE dans le Point mensuel de conjoncture de septembre publié au plus 30 jours après la fin du mois.Le document consulté par l’APS souligne que ‘’le taux de couverture des importations par les exportations, ressorti à 39,1 %, s’est réduit de 11,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent’’.Les exportations de biens sont évaluées à 139,5 mds au mois de septembre 2020 contre 149,4 mds le mois précédent, soit une baisse de 6,6% (-9,9 mds), selon la DPEE.Concernant les exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles sont estimées à 28,5 mds au mois de septembre 2020 contre 25,3 mds le mois précédent, soit une augmentation de 3,2 mds.’’Elles ont, ainsi, représenté 20,4% de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal en septembre 2020’’, précise t-on dans le document.La DPEE signale aussi que la part des produits acheminés vers le Mali, ‘’principale destination’’ des exportations du Sénégal dans l’Union, ‘’est passée de 58,4% à 65,1% sur la période, soit un gain de parts de 6,7 points de pourcentage’’.Elle précise que le ciment représente 29,8 % de la valeur des exportations vers le Mali en septembre 2020 contre 37,0% au mois d’août.Concernant les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA, elles sont évaluées à 6,1 mds au mois de septembre 2020 contre 7,2 mds le mois précédent, soit une baisse de 1,1 md, indique le Point mensuel de conjoncture.‘’Elles ont, ainsi, représenté 1,7% de la valeur totale des importations de biens au mois de septembre 2020 contre 2,5% le mois précédent’’, souligne le document.La même source note que la Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 59,9% en septembre 2020 contre 80,1% le mois précédent.’’Les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les fruits et légumes comestibles, les matières plastiques artificielles et les bois et ouvrages qui en ont représenté, respectivement 22,9%, 9,3% et 6,5% au mois de septembre 2020’’, précise t-on.