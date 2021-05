Le port de Bargny-Sendou prêt en mars 2022

Port de Bargny-Sendou prêt en Mars 2022

Le port minéralier de Bargny-Sendou sera prêt d’ici mars 2022. C’est du moins ce qu’a confié Dame Diané, en marge de la visite du ministre de la Pêche, Alioune Ndoye.





Selon les informations relatées dans le journal «Sud Quotidien», ce projet du port de Bargny, à hauteur de 520 millions de dollars (290 milliards de francs CFA) abrite un bâtiment administratif d’une môle de 1 500 m et plusieurs silos réservés aux céréales et d’une douzaine de cuves d’une capacité de 30 000 et 10 000 m3 pour les hydrocarbures.