Le Sénégal détient la 2e croissance de l’économie la plus rapide

Le Sénégal sera le pays africain qui va enregistrer la plus forte croissance en 2023 derrière le Mozambique.



Avec un taux de croissance le plus rapide, le Sénégal est à 10,8% en 2023, derrière le Mozambique (12,6%) et avant le Niger (10,4%).



C'est ce qui ressort du Rapport sur les perspectives de l’économie mondiale pour octobre 2021 dévoilé par FMI et repris par Le Soleil.



En Afrique, ce sont les trois pays qui auront un taux de croissance à deux chiffres en 2023.



En clair, durant cette année, le Sénégal sera l’économie la plus dynamique en termes de croissance.



Le Fmi prévoit donc un gain de 5,3 points, en deux ans seulement, pour notre pays.



Celui-ci présente la croissance projetée du Produit intérieur brut (Pib) de cette institution de Breton Woods pour les pays du monde entier.



À signaler que le Sénégal est placé, pour l’année 2022 à la 17e place au niveau africain, avec un taux de croissance projeté de 5,5%.



Ces trois pays, qui doivent enregistrer un taux de croissance à deux chiffres, ont tous un point commun : la découverte et la phase active de l’exploitation des hydrocarbures pour l’année 2023.



Certains pays, nouveaux producteurs d’hydrocarbures suivent ce trio dans les projections du Fmi. Parmi eux, il y a notamment la Mauritanie avec un taux de 8,6%.



Le Rwanda avec une projection de 8,1% en termes de taux de croissance fait aussi partie des meilleures performances pour 2023.