Les iPhone bientôt vendus sans chargeur?

Iphone bientôt vendu sans chargeur

Le “déballage” de votre nouvel iPhone va sans doute être modifié dans les mois à venir. Selon le célèbre analyste Ming-chi Kuo, Apple prévoit d’exclure non seulement les écouteurs des nouveaux modèles d’iPhone, mais aussi le chargeur. Selon lui, l’intention du géant américain est de compenser le coût du passage à la 5G et, par conséquent, générer plus de profit.

Les boîtes des prochains iPhone pourraient être plus compactes. En effet, selon Ming-chi Kuo, un analyste dont les informations sont souvent très fiables, Apple aurait prévu de retirer de ses kits les écouteurs et le chargeur.

Mais pourquoi le géant américain ferait-il ce choix? Plusieurs raisons sont évoquées. D’abord, l’aspect économique. Le passage à la 5G coûtant cher, Apple cherche des solutions pour maintenir des premiers prix à partir de 809 euros. Des boîtes plus compactes permettraient une réduction du coût de transport et de stockage.





Un adaptateur à 35 euros

La dimension écologique serait une des autres raisons de ce changement majeur. Apple part du principe que nombreux sont ses clients qui possèdent déjà un chargeur compatible au moment d’acheter un nouveau modèle. L'idée de ne plus en inclure d’office dans ses kits réduirait l’empreinte carbone de l’iPhone, et les déchets potentiels.