Les marchés mondiaux reculent, les banques à la traîne

Les marchés boursiers mondiaux baissaient vendredi et les craintes autour du secteur bancaire semblaient reprendre le dessus, malgré une accalmie cette semaine avec le rachat de Credit Suisse par UBS. Les Bourses européennes ont ouvert en baisse : Paris perdait 0,98%, Londres 1,01%, Francfort 0,96% et Milan 1,16% vers 08H35 GMT.



Le secteur bancaire de l'indice élargi Stoxx Europe 600 reculait de 1,97%, l'action Credit Suisse de 6,32% et celle d'UBS de 6,04% à Zurich. À Paris, Société Générale cédait 3,21%, la pire performance de l'indice CAC 40, BNP Paribas perdait aussi 2,42%. À Francfort, Deutsche Bank glissait de 6,12% et Commerzbank de 3,71%. Barclays perdait 2,79% à Londres et HSBC 1,57%.





Des investisseurs nerveux ?





Pour la banque nationale suisse, le rachat de Credit Suisse par sa concurrente et compatriote UBS a sonné la fin de la crise de confiance envers la seconde banque helvétique, mais les turbulences dans le secteur limitent les prises de risque des investisseurs vendredi. Signe de la nervosité des investisseurs, les rendements obligataires des dettes des États européens reculaient nettement.





Wall Street a terminé dans le vert jeudi, rassurée par l'idée que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt arrêter ses hausses de taux et par une déclaration de la secrétaire d'État au Tresor Janet Yellen qui a assuré que les autorités seraient «prêtes à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire» pour éviter la contagion dans le secteur financier. En Asie, Hong Kong a perdu 0,67% et Shanghai 0,64%. Tokyo a cédé 0,13%, pénalisée par la remontée du yen. L'inflation au Japon a ralenti pour la première fois depuis plus d'un an en février à 3,1%.









Le marché du pétrole en baisse









Cause et remède aux difficultés des banques commerciales, les banques centrales des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse et de Norvège ont annoncé cette semaine une nouvelle hausse de leurs taux directeurs, leur principal outil de lutte contre l'inflation. Si la manœuvre effectuée par la puissante Réserve fédérale américaine (Fed) a été perçue comme accommodante, l'institution a prévenu que le choc bancaire devrait «entraîner un certain resserrement des conditions de crédit», et in fine avoir un impact sur l'économie réelle.





Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, le marché est polarisé «entre deux camps: le stress financier et comment les autorités s'en occupent, ou promettent de s'en occuper si de nouvelles turbulences apparaissent et le camp des craintes de récession». «Sur le front des données macroéconomiques, les commandes de biens durables et l'indicateur PMI flash seront surveillés de près pour détecter d'autres signes de faiblesse potentielle» de l'économie américaine, commente Ipek Ozkardeskaya. En France, l'activité du secteur privé a connu une accélération «soutenue» en mars selon l'indice PMI flash. Les indicateurs PMI d'activité en Allemagne et dans la zone euro sont aussi attendus vendredi.