Livraison de poisson à Touba : La taxe sur les camions à Mbacké plombe le circuit

Des taxes sur les camions qui traversent Mbacké pour Touba

« La municipalité de Mbacké et la sous-préfecture se sont fendus d’un communiqué attestant que tout camion frigorifique qui traverse Mbacké pour aller à Touba doit payer des taxes », selon l’association des mareyeurs du Sénégal. Ces taxes sont jugées très chères par ces mareyeurs qui ne comprennent pas la raison d’une telle décision.





Selon Mohamed Sylla qui a porté leur parole, cette pratique menace la distribution de poisson à Touba avec le Magal qui s’annonce. Aussi, « le ministre de tutelle et le khalife général des mourides sont interpellés et nous demandons par ricochet à l’Etat du Sénégal d’auditer les licences de pêche », dit-il sur les ondes de la RFM.