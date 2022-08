Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Ces défis du nouveau Dg de Giaba

La quasi-totalité des États membres du GIABA ont effectué leurs évaluations nationales des risques. Ces pays se sont dotés des stratégiques et de plans d'actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LBC/FT) basés sur les risques identifiés. Sur le plan de renforcement des capacités, plusieurs programmes ont été déroulés au profit de plus de 4000 parties prenantes de la LBC/FT selon l'ex-directeur général de Giaba. Kimelabalou Aba a passé les charges en sa qualité de directeur sortant à Edwin Woryonwon Harris tout nouveau directeur de la structure. L’ancien directeur a tiré ainsi les réalisations de la structure pendant les dernières années marquées par la pandémie de Coronavirus.





A l’en croire, en ce qui concerne les études et recherches de typologies de BC/FT, plusieurs rapports ont été finalisés et publiés au cours de la période sous revue. Il s’agit des mesures relatives à la connaissance du client/aux obligations de vigilance et inclusion financière en Afrique de l'Ouest, de blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme à travers le Secteur de l'Industrie Extractive et Minière en Afrique de l'Ouest, octobre 2019 et d’évaluation des capacités de lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. S’y ajoute l’étude sur le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme résultant de la Contrebande de Marchandises en Afrique de l'Ouest, août 2020, blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme à travers les Prestataires de Services de Change Informel et Illégal en Afrique de l'Ouest, août 2020 et des études sur les Vulnérabilités des Casinos et Autres Jeux de Hasard au BC/FT en Afrique de l'Ouest. « En dépit de ces défis, grâce à la résilience, à au courage, à la capacité d'adaptation et de réorganisation, et à l'abnégation de tout le personnel du Secrétariat du GIABA, nous avons pu mener nos activités et obtenir des résultats assez encourageants » note le Dg Sortant.